Перечислены тренды на рынке российских вин

Виноделы все чаще производят оранжевые вина и фруктовые бомбы, рассказали «Политике Сегодня» в пресс-службе Роскачества

Виноделы все чаще производят оранжевые вина и фруктовые бомбы. При этом доля полусладких и сладких вин на рынке снижается, рассказали «Политике Сегодня» в пресс-службе Роскачества. Эксперты организации провели исследование и выяснили, какие винные тренды привлекают все больше поклонников.

Тенденции здорового образа жизни докатились до мира вина и его основ — полусладких и сладких вин на рынке, говорится в релизе. Доля крепленых вин стабильно снижается даже у крымской «Массандры», флагмана производства ликерных вин. Как сказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, больше половины объемов продаж вина на российском рынке составляют сухие вина.

«Особенно заметны изменения в секторе импорта, где полусладкие вина к концу 2019 года занимали лишь 26% объема. С 2016 по 2019 год объем импорта в Россию тихого сухого вина вырос более чем на 70 миллионов литров», — отметил эксперт.

Еще одним трендом последнего времени на рынке стали так называемые «оранжевые» вина. Они производятся по технологии, которая напоминает производство красных вин, где виноградное сусло настаивают на косточках и кожице винограда, чтобы экстрагировать красящие вещества и танины.

«В результате белое вино получается достаточно терпким и имеет характерный янтарный оттенок в цвете», — говорится в сообщении Роскачества.

На протяжении многих сотен лет такие вина производят в Грузии, отмечают эксперты. Виноград вместе с гребнями кладут в амфоры, врытые в землю, и оставляют смесь бродить на полгода. Этот способ в современном виде становится особенно популярным в последние годы.

Фруктовые бомбы — еще один тренд на винном рынке. Они представляют собой красные вина с яркой ароматикой спелых фруктов и ягод и, как правило, с достаточно высоким содержанием алкоголя. Такое вино может быть абсолютно сухим, но благодаря своей полнотелости восприниматься как слегка сладковатое.

По мнению экспертов, к таким винам тяготеют потребители «северного» типа в странах, где высока и доля полусладкого вина.

«Россия, где также тип потребления "северный", не исключение. В магазинах люди все чаще интересуются насыщенными "фруктовыми бомбами" из жарких регионов юга Европы и Нового Света»

Родина таких ярких вин в России — Краснодарский край. Белые фруктовые вина отличаются легкостью и небольшим содержанием алкоголя. Их производят в Севастополе, на Таманском полуострове, в долине Дона и на Нижней Волге.