Столица Нахичеванской Автономной Республики может стать целью Азербайджана в ухудшающемся конфликте Баку и Еревана в НКР, заявил автор Telegram-канала Astra Militarum.

Столица Нахичеванской Автономной Республики может стать целью Азербайджана в ухудшающемся конфликте Баку и Еревана в НКР, заявил автор Telegram-канала Astra Militarum.

По последним сообщениям СМИ, Азербайджан готовится к масштабной наступательной операции. Баку планирует создать сухопутный коридор в Нахичевань и втянуть Анкару в конфликт, чтобы разместить на своей территории турецкие войска, сообщает ФАН.

Согласно данным разведки, главной целью Азербайджана и Турции является переброска войск к государственной границе Армении. После этого Баку и Анкара хотят "прорубить коридор" между двумя странами через южные территории Армении.

Стратегия Баку заключается в том, чтобы обвинить Армению агрессором и обозначить легитимность прямого участия Анкары в карабахском конфликте. Однако Азербайджан не может продемонстрировать доказательства ракетных атак с армянской территории, а не НКР. В свою очередь Ереван отрицает подобные обвинения.

В настоящее время основные боестолкновения локализованы в Нагорном Карабахе, но наступление на территорию Армении или Нахичевани может быстро привести к обострению конфликта. Азербайджан и Турция должны отдавать себе отчет в этом.