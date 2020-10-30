Оперштаб обновил данные о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Петербургские медики проверили на коронавирус 36 176 жителей города за минувшие сутки. Свежую информацию предоставили в городском оперштабе 30 октября.

Петербургские медики проверили на коронавирус 36 176 жителей города за минувшие сутки. Свежую информацию предоставили в городском оперштабе 30 октября.

Сейчас под наблюдением медицинских сотрудников находится 2986 человек. Из них 86 — в обсерваторе, 1487 — контактные, сообщили в администрации города со ссылкой на оперативный штаб.

Режим самоизоляции соблюдают 1413 человек. Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 954 вызова. 685 заявок выполнено, остальные находятся в работе. С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 616 петербургских волонтеров.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в Северной столице необходимо ввести локальные ограничения из-за пандемии COVID-19, однако введение всех противоэпидемических ограничений будет проводиться только по мере их необходимости.