Названа цель Украины в создании "Крымской платформы"

Стала известна цель так называемой "Крымской платформы", о создании которой объявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Стала известна цель так называемой "Крымской платформы", о создании которой объявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Генассамблее ООН.

По словам Зеленского, с помощью "Крымской платформы" Киев планирует защищать права крымчан. Фактически же целью этой программы является попытка "вернуть" Крым, который в 2014 году по итогам проведенного референдума вернулся в состав России.

Власти Украины намерены объединить все международные действия, начиная с санкций и политики непризнания и заканчивая деятельностью в гуманитарной и экологической сферах. Зеленский подтвердил, что уже обсуждал инициативу с представителями европейских стран.

Также уточняется, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин сообщила о готовности Вашингтона принять участие в создании "Крымской платформы", которую инициировала Украина, передает "ИноСМИ".