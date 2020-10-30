Позиция Токио по диалогу с Москвой останется неизменной

Японская сторона заявила о неизменности своей позиции в переговорах с Россией. Об этом рассказал глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Японская сторона заявила о неизменности своей позиции в переговорах с Россией. Об этом рассказал глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Министр иностранных дел Японии отметил, что все прежние соглашения с РФ остаются в силе. По словам дипломата, японцы заинтересованы в ускорении переговоров по главным вопросам. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга накануне высказал такую же позицию на своем выступлении в парламенте.

Япония претендовала на ряд островов в южнокурильской гряде. После Второй мировой войны японская и российская стороны не заключили мирный договор. Москва рассматривает Южные Курилы как острова, которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой. Суверенитет над Курилами не подлежит сомнению.