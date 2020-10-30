Конституционный суд Украины подвергся нападению протестующих

Протестующие забросали файерами и петардами Конституционный суд Украины. Такое сообщение появилось в Сети.

Протестующие забросали файерами и петардами Конституционный суд Украины. Такое сообщение появилось в Сети.

Конституционный суд Украины забросали пиротехническими изделиями. Демонстранты требуют уволить судей КС. С таким заявлением протестующие выступили после решения, которое отменяет антикоррупционную реформу. Информации о пострадавших пока не поступило. Другие обстоятельства выясняются.

Конституционный суд ранее отменил ответственность за недостоверное декларирование доходов.