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11:15   30 Октября 2020
Политика

Конституционный суд Украины подвергся нападению протестующих

Конституционный суд Украины подвергся нападению протестующих

Протестующие забросали файерами и петардами Конституционный суд Украины. Такое сообщение появилось в Сети.

Конституционный суд Украины забросали пиротехническими изделиями. Демонстранты требуют уволить судей КС. С таким заявлением протестующие выступили после решения, которое отменяет антикоррупционную реформу. Информации о пострадавших пока не поступило. Другие обстоятельства выясняются.

Конституционный суд ранее отменил ответственность за недостоверное декларирование доходов.

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#украина #кс #протесты

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