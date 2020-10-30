11:15 30 Октября 2020Политика
Конституционный суд Украины подвергся нападению протестующих
Протестующие забросали файерами и петардами Конституционный суд Украины. Такое сообщение появилось в Сети.
Протестующие забросали файерами и петардами Конституционный суд Украины. Такое сообщение появилось в Сети.
Конституционный суд Украины забросали пиротехническими изделиями. Демонстранты требуют уволить судей КС. С таким заявлением протестующие выступили после решения, которое отменяет антикоррупционную реформу. Информации о пострадавших пока не поступило. Другие обстоятельства выясняются.
Конституционный суд ранее отменил ответственность за недостоверное декларирование доходов.