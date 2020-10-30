Зеленский решил разогнать судей Конституционного суда Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. Соответствующий документ он внес на рассмотрение депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. Соответствующий документ он внес на рассмотрение депутатов.

Как отмечается на сайте парламента, проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству поступил в Раду и зарегистрирован. В законопроекте Зеленский предлагает признать решение Конституционного суда Украины о декларировании "ничтожным", а также отменить соответствующие изменения в законе.

Ранее Зеленский заявлял, что Киев может остаться без финансовой поддержки Запада после решения КС о признании не соответствующей Конституции Украины значительной части норм закона "О предотвращении коррупции".