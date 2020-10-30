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11:04   30 Октября 2020
Политика

Зеленский решил разогнать судей Конституционного суда Украины

Зеленский решил разогнать судей Конституционного суда Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. Соответствующий документ он внес на рассмотрение депутатов.

Как отмечается на сайте парламента, проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству поступил в Раду и зарегистрирован. В законопроекте Зеленский предлагает признать решение Конституционного суда Украины о декларировании "ничтожным", а также отменить соответствующие изменения в законе.

Ранее Зеленский заявлял, что Киев может остаться без финансовой поддержки Запада после решения КС о признании не соответствующей Конституции Украины значительной части норм закона "О предотвращении коррупции".

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#украина #политика #зеленский

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