Мэр Тамбова подала заявление о сложении полномочий

Глава Тамбова Наталья Макаревич попросила городских депутатов освободить ее досрочно от занимаемой должности, пишет ТАСС.

Глава Тамбова Наталья Макаревич попросила городских депутатов освободить ее досрочно от занимаемой должности, пишет ТАСС.

Тамбовский градоначальник Наталия Макаревич подала заявление о досрочном освобождении поста мэра города со 2 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации областного центра.

Исполнять обязанности главы города будет бывший мэр Тамбова Максим Косенков, который при Макаревич занимал должность первого замглавы города.

Наталья Макаревич стала мэром Тамбова в сентябре 2019 года. До того, как начать руководить городом, чиновница занимала пост руководителя регионального управления промышленности. В качестве тамбовского градоначальника Макаревич сменила Сергея Чеботарева, который также досрочно ушел в отставку спустя год.