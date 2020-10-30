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10:56   30 Октября 2020
Общество

Мэр Тамбова подала заявление о сложении полномочий

Мэр Тамбова подала заявление о сложении полномочий

Глава Тамбова Наталья Макаревич попросила городских депутатов освободить ее досрочно от занимаемой должности, пишет ТАСС.

Тамбовский градоначальник Наталия Макаревич подала заявление о досрочном освобождении поста мэра города со 2 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации областного центра.

Исполнять обязанности главы города будет бывший мэр Тамбова Максим Косенков, который при Макаревич занимал должность первого замглавы города.

Наталья Макаревич стала мэром Тамбова в сентябре 2019 года. До того, как начать руководить городом, чиновница занимала пост руководителя регионального управления промышленности. В качестве тамбовского градоначальника Макаревич сменила Сергея Чеботарева, который также досрочно ушел в отставку спустя год.

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