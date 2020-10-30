Компания "Конкорд" опубликовала новый иск Пригожина к журналисту Шевченко

Юристы бизнесмена Евгения Пригожина составили иск против журналиста Максима Шевченко. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

Юристы бизнесмена Евгения Пригожина составили иск против журналиста Максима Шевченко. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее Шевченко разместил видеозапись, которая содержит высказывания в оскорбительной форме, унижающие честь и достоинство бизнесмена. Кроме того, в ролике распространяется недостоверная информация. Иск о защите деловой репутации, а также о компенсации морального вреда подан в Савеловский суд Москвы. Согласно исковым требованиям, Пригожин намерен через суд взыскать с Шевченко 5 миллионов рублей.

Ранее юристы Евгения Пригожина составили очередной судебный иск против блогера Алексея Навального и его сторонника Владимира Милова, которые распространили недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство бизнесмена.