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10:53   30 Октября 2020
Политика

Компания "Конкорд" опубликовала новый иск Пригожина к журналисту Шевченко

Компания "Конкорд" опубликовала новый иск Пригожина к журналисту Шевченко

Юристы бизнесмена Евгения Пригожина составили иск против журналиста Максима Шевченко. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее Шевченко разместил видеозапись, которая содержит высказывания в оскорбительной форме, унижающие честь и достоинство бизнесмена. Кроме того, в ролике распространяется недостоверная информация. Иск о защите деловой репутации, а также о компенсации морального вреда подан в Савеловский суд Москвы. Согласно исковым требованиям, Пригожин намерен через суд взыскать с Шевченко 5 миллионов рублей.

Компания "Конкорд" опубликовала новый иск Пригожина к журналисту Шевченко

Ранее юристы Евгения Пригожина составили очередной судебный иск против блогера Алексея Навального и его сторонника Владимира Милова, которые распространили недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство бизнесмена.

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