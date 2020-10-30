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10:49   30 Октября 2020
Общество

COVID-19 в России диагностировали еще у 18 283 человек

COVID-19 в России диагностировали еще у 18 283 человек

Российские доктора обнаружили коронавирус у 18 283 человек за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это новый антирекорд. Накануне было 17 717 случаев.

Из 18 283 человек клинические проявления болезни не обнаружили у 22,3% заразившихся. За последние сутки от коронавируса полностью излечились 14 519 человек. За весь период пандемии выздоровели 1 200 560 пациентов, у 27 656 инфекция привела к летальному исходу.

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#россия #коронавирус #случаи

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