COVID-19 в России диагностировали еще у 18 283 человек

Российские доктора обнаружили коронавирус у 18 283 человек за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Российские доктора обнаружили коронавирус у 18 283 человек за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это новый антирекорд. Накануне было 17 717 случаев.

Из 18 283 человек клинические проявления болезни не обнаружили у 22,3% заразившихся. За последние сутки от коронавируса полностью излечились 14 519 человек. За весь период пандемии выздоровели 1 200 560 пациентов, у 27 656 инфекция привела к летальному исходу.