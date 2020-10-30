Эмомали Рахмон официально вступил в должность президента Таджикистана

Вновь избранный президент Таджикистана Эмомали Рахмон официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в пятницу в Душанбе.

Вновь избранный президент Таджикистана Эмомали Рахмон официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в пятницу в Душанбе.

Торжественное мероприятие началось во Дворце нации, где Рахмон получил удостоверение президента, а затем продолжилось в душанбинской резиденции правительства Таджикистана "Кохи Сомон". Там вновь избранный глава республики принял присягу на верность конституции и законам страны.

Участниками церемонии стали члены парламента, правительства, представители общественности, а также лидеры аккредитованного в Таджикистане дипломатического корпуса.

Выборы президента Таджикистана прошли 11 октября. По итогам подсчета голосов избирателей победу на них одержал действующий глава государства Эмомали Рахмон.