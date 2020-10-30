МИД РФ назвал страну, причастную к дестабилизации ситуации в Белоруссии

Москва располагает данными о вмешательстве Украины в политическую ситуацию Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Москва располагает данными о вмешательстве Украины в политическую ситуацию Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

По словам замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова, дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе с территории Украины. Он также обратил внимание на радикализацию протестов, несмотря на то, что демонстрационные акции в республике постепенно сокращаются.

"Отмечаем их все большую радикализацию: людей на улицы выходит меньше, но среди них становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей", — добавил он.

В беседе с РИА Новости замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что Минск реально оценивает все угрозы, исходящие из внешних сил. Компетентные органы РФ и Белоруссии активно взаимодействуют по проблематике обеспечения безопасности.