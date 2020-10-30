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10:16   30 Октября 2020
Наука

Ученые предупредили о появлении нового неожиданного симптома COVID-19

Ученые предупредили о появлении нового неожиданного симптома COVID-19

Новое неожиданное проявление коронавирусной инфекции обнаружили специалисты Массачусетской больницы общего профиля совместно с Американской Академией дерматологии.

Ученые провели исследование и выяснили, что у некоторых больных коронавирусом возникало раздражение на ногах. Особенно сильное покраснение наблюдалось на пальцах ног. По словам исследователей, симптом похож на обморожение конечностей.

Признак сохраняется от одной до четырех недель. У ряда пациентов продолжительность увеличивалась до нескольких месяцев, сообщает The Telegraph. При тяжелом течении инфекции раздражение перетекало в опухание стоп.

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