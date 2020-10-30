Ученые предупредили о появлении нового неожиданного симптома COVID-19

Новое неожиданное проявление коронавирусной инфекции обнаружили специалисты Массачусетской больницы общего профиля совместно с Американской Академией дерматологии.

Новое неожиданное проявление коронавирусной инфекции обнаружили специалисты Массачусетской больницы общего профиля совместно с Американской Академией дерматологии.

Ученые провели исследование и выяснили, что у некоторых больных коронавирусом возникало раздражение на ногах. Особенно сильное покраснение наблюдалось на пальцах ног. По словам исследователей, симптом похож на обморожение конечностей.

Признак сохраняется от одной до четырех недель. У ряда пациентов продолжительность увеличивалась до нескольких месяцев, сообщает The Telegraph. При тяжелом течении инфекции раздражение перетекало в опухание стоп.