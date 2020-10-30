Экономисты оценили последствия снижения госрасходов и роста налогов для РФ

План по сокращению госрасходов и росту налогов оценили на экономическом факультете МГУ, в академии РАНХиГС и в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет РБК.

План по сокращению госрасходов и росту налогов оценили на экономическом факультете МГУ, в академии РАНХиГС и в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет РБК.

Государство намерено прибегнуть к экономии в 2021 году. Госрасходы сократятся более чем на 2 трлн рублей по сравнению с текущим годом, отметили в МГУ. Экономисты предупреждают, что снижение инвестиционных трат приведет к уменьшению частных вложений. При этом так называемые производительные расходы увеличатся, отметили в РАНХиГС. На 1 трлн рублей к 2023 году вырастут ассигнования национальной экономики, куда входят транспорт, дороги, телекоммуникации и прочее.

Также экономисты отмечают, что в 2021 году вырастет налоговая нагрузка. Так, ожидается изменение параметров налога на дополнительный доход (НДД) и отмена неэффективных льгот в нефтяной отрасли. В целом экономисты поддерживают изменения, но предупреждают о рисках заморозки добычи на убыточных нефтяных месторождениях.