Примерно треть граждан готовятся к введению новых ограничительных мер из-за коронавируса, говорится в исследовании.

Исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, находится в распоряжении РБК, показало, что около трети россиян не удивит, если из-за коронавируса появятся новые ограничительные меры. Так 12% опрошенных отметили, что закупают впрок не только продукты, но и непродовольственные товары.

Почалося опять: Примерно треть россиян из-за опасений перед новыми ограничениями начала закупать товары впрок. Причем теперь россияне покупают не только предметы первой необходимости, но и другие товары на случай закрытия магазинов. — Alexander Khlobystov. (@AlexanderKhlob3) October 30, 2020

я б может тоже купила, да хранить негде — чистая победа (@kroshka_ke) October 30, 2020

Ну пачку гречки я еще с прошлого года не доел — Георгий (@Dzhiazz1) October 30, 2020

Согласно исследованию, после введения ограничений в некоторых регионах, более половины респондентов точнее 51%, предпочли закупаться в районе проживания, а не ездить далеко за продуктами или другими товарами. Однако 40% опрошенных отметили, что экономят, поэтому покупают только самое нужное.

В исследовании поучаствовали 1611 человек старше 18 лет, среди них 18% — жители столицы, 8% — Петербург, 22% — другие города-миллионики. Каждый десятый респондент добавил, что предпочитает доставку продуктов, а не походы в магазин.

Это информационный вброс, созданный самими ритейлерами. — Lena (@LenaIvanova43) October 30, 2020

Просто каникулы, дети дома, остальное всё как обычно. — ❌Ирина Kartashova???? (@KartashovaIrina) October 30, 2020

Вчера купил две бутылки Tullamor Dew вместо одной, например. Поймал тренд. — Highway Star (@highwaystar971) October 30, 2020

При этом сервисы доставки продуктов, действительно, отмечали, что после весны, когда ввели массовые ограничения, спрос на товары, в том числе на крупы и консервы, увеличился. Тогда люди скупали гречку и туалетную бумагу.

Власти неоднократно заявляли, что у страны есть резерв продуктов и других товаров, поэтому угрозы дефицита нет. Министерство промышленности и торговли и Минсельхоз сформировали дополнительный пул продуктовых поставщиков на случай, если поставки сорвутся.

Так гречка уже по 100 руб. А весной по 48 руб. я покупала и все смеялись вокруг. — Джессика (@Pechorrin) October 30, 2020

2 пачки гречки, чечевица и масло оливковое около 4х литров есть. Картоху выкопали. Капуста впереди:)) — Oxxa (@Oxxa13) October 30, 2020

Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, и только "треть россиян" необучаемы по определению вообще никаким образом.... Их больше на самом деле, но остальным закупаться не на что — Евдоксия Ардалионовна (@prostoDusya9) October 30, 2020