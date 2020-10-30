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11:49   30 Октября 2020
Россия

Россияне отрицают закупку товаров впрок на фоне COVID-19

Россияне отрицают закупку товаров впрок на фоне COVID-19

Исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, находится в распоряжении РБК, показало, что около трети россиян не удивит, если из-за коронавируса появятся новые ограничительные меры. Так 12% опрошенных отметили, что закупают впрок не только продукты, но и непродовольственные товары.

 

 

 

Согласно исследованию, после введения ограничений в некоторых регионах, более половины респондентов точнее 51%, предпочли закупаться в районе проживания, а не ездить далеко за продуктами или другими товарами. Однако 40% опрошенных отметили, что экономят, поэтому покупают только самое нужное.

В исследовании поучаствовали 1611 человек старше 18 лет, среди них 18% — жители столицы, 8% — Петербург, 22% — другие города-миллионики. Каждый десятый респондент добавил, что предпочитает доставку продуктов, а не походы в магазин.

 

 

 

При этом сервисы доставки продуктов, действительно, отмечали, что после весны, когда ввели массовые ограничения, спрос на товары, в том числе на крупы и консервы, увеличился. Тогда люди скупали гречку и туалетную бумагу.

Власти неоднократно заявляли, что у страны есть резерв продуктов и других товаров, поэтому угрозы дефицита нет. Министерство промышленности и торговли и Минсельхоз сформировали дополнительный пул продуктовых поставщиков на случай, если поставки сорвутся.

 

 

 

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#россия #продукты #общество #коронавирус

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