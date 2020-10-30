Украина зафиксировала максимальный прирост случаев COVID-19 за сутки

Антирекорд по количеству новых выявленных случаев коронавируса за сутки установлен на Украине 30 октября. Такую информацию предоставили в оперативном штабе страны.

Антирекорд по количеству новых выявленных случаев коронавируса за сутки установлен на Украине 30 октября. Такую информацию предоставили в оперативном штабе страны.

Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 8312 жителей Украины за минувшие сутки. Прирост числа новых случаев COVID-19 за этот день стал рекордным для страны за всю пандемию коронавируса.

Всего 381 тыс. человек подхватили коронавирусную инфекцию на территории Украины с начала 2020 года. Из них 158 тыс. пациентов уже вылечились от заболевания под присмотром специалистов.