Генетик оценила вероятность попадания новой мутации коронавируса в Россию

Новая мутация коронавируса получила название 20A.EU1. Ее обнаружили в Европе. Эволюционный генетик Эмма Ходкрофт объяснила, могла ли проникнуть разновидность вируса в Россию.

Новая мутация коронавируса получила название 20A.EU1. Ее обнаружили в Европе. Эволюционный генетик Эмма Ходкрофт объяснила, могла ли проникнуть разновидность вируса в Россию.

Мутация 20A.EU1 распространена практически во всех европейских странах. Она обнаружена у 90% заразившихся COVID-19 британцев, у 80% испанцев и у 60% заболевших ирландцев. Разновидность коронавируса также выявлена в Нидерландах, Швейцарии, Франции, Германии, Бельгии и других странах Евросоюза.

По словам эксперта, западным ученым пока не удалось обнаружить 20A.EU1 среди 100 зараженных европейцев, вернувшихся из России в сентябре.

"Может быть, он есть, но не был отобран, а может быть, его и нет", — отметила Эмма Ходкрофт.

Эволюционный генетик напомнила о мерах предосторожности в пандемию коронавируса. Она рассказала, что защититься от заражения мутацией 20A.EU1 можно точно также, как от других вариантов коронавируса.