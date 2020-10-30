СК Татарстана возбудил дело после попытки подростка поджечь отдел полиции

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт по факту попытки несовершеннолетнего поджечь отдел полиции, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт по факту попытки несовершеннолетнего поджечь отдел полиции, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану.

Правоохранители Кукморского муниципального района застрелили злоумышленника 2004 года рождения, бросившего на парковку служебных авто бутылки с горючей смесью. Несовершеннолетний также ранил одного полицейского при задержании.

Подросток проигнорировал требования сдаться, после чего правоохранители были вынуждены применить табельное оружие. Злоумышленник скончался на месте от полученных ранений. Расследование уголовного дела по признакам покушения на теракт продолжается.