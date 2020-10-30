Иностранные дипломы перестанут действовать в Белоруссии

Дипломы, которые получат за границей, поручили признать недействительными в Белоруссии. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

Дипломы, которые получат за границей, поручили признать недействительными в Белоруссии. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал о поручении правительству в сфере образования. По словам президента, отныне в Республике Беларусь не будут признавать дипломы, которые граждане получили в вузах за границей. Такие меры примут в ближайшее время, отметил глава Белоруссии.

"Я поручил правительству", — передает Sputnik Беларусь слова Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что если кто-то желает учиться за границей, он готов выписать этим гражданам билеты. Однако предостерег студентов от того, что иностранцев за рубежом предостаточно.