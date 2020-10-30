Захарова раскритиковала слова венгерского премьера о Второй мировой войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о Второй мировой войне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о Второй мировой войне.

Орбан, выступая в Будапеште, назвал монумент в память о 80 тысячах красноармейцев, погибших при освобождении города от фашистских захватчиков, "памятником советской оккупации". По словам Захаровой, выступление политика извращает историческую правду о Второй мировой войне.

"Хортистская Венгрия, ближайший союзник Адольфа Гитлера, 27 июня 1941 года инициативно присоединилась к нападению нацистской Германии на СССР и "отметилась" на оккупированных территориях массовыми преступлениями против мирного населения, а также советских военнопленных", — напомнила спикер МИД РФ.

Захарова добавила, что Красная армия принесла свободу и мир народам Европы, но сейчас некоторые страны пытаются исказить этот факт и замолчать роль СССР в Победе.