Россияне начали закупать товары впрок из-за новой волны COVID-19

Почти треть жителей России готовится к возможному ужесточению ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. К такому выводу пришли эксперты сервиса "Юла" и агентства ResearchMe.

Почти треть жителей России готовится к возможному ужесточению ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. К такому выводу пришли эксперты сервиса "Юла" и агентства ResearchMe.

Результаты исследования показали, что 20% россиян начали закупать впрок товары первой необходимости. Еще 12% участников опроса заявили, что запасаются товарами из разных категорий, передает РБК.

Опрос проводился в онлайн-режиме при участии совершеннолетних жителей разных регионов России. Всего его участниками стали чуть более полутора тысяч человек.

Власти России ранее заявили, что не планируют ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса. Опыт первой волны заболевания позволил подготовиться к осеннему приросту числа пациентов с COVID-19.