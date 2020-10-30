8:48 30 Октября 2020Общество
Россияне начали закупать товары впрок из-за новой волны COVID-19
Почти треть жителей России готовится к возможному ужесточению ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. К такому выводу пришли эксперты сервиса "Юла" и агентства ResearchMe.
Почти треть жителей России готовится к возможному ужесточению ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. К такому выводу пришли эксперты сервиса "Юла" и агентства ResearchMe.
Результаты исследования показали, что 20% россиян начали закупать впрок товары первой необходимости. Еще 12% участников опроса заявили, что запасаются товарами из разных категорий, передает РБК.
Опрос проводился в онлайн-режиме при участии совершеннолетних жителей разных регионов России. Всего его участниками стали чуть более полутора тысяч человек.
Власти России ранее заявили, что не планируют ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса. Опыт первой волны заболевания позволил подготовиться к осеннему приросту числа пациентов с COVID-19.