Церемония инаугурации президента Эмомали Рахмона состоялась в Таджикистане

Вновь избранный президент Таджикистана Эмомали Рахмон официально вступил на должность главы республики. Церемония инаугурации прошла в столице Душанбе.

Вновь избранный президент Таджикистана Эмомали Рахмон официально вступил на должность главы республики. Церемония инаугурации прошла в столице Душанбе.

Политик в пятый раз избирается на пост лидера Таджикистана. В рамках торжественного события Рахмону вручили необходимые для правления символы президента. Так, председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам страны Бахтиер Худоерзода переда удостоверение главы республики. А Знак президента Таджикистана вручил Рахмону глава Конституционного суда республики Абдулхафиз Ашурзода.

Церемония инаугурации прошла во Дворце наций. Мероприятие продолжится в столичном дворцовом комплексе "Кохи Сомон". Трансляцию события вел государственный телеканал "Таджикистан".