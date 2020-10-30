7:57 30 Октября 2020Политика
Экс-министр юстиции Лукаш сравнила Украину с лоскутным одеялом
Украина нуждается в партии государственного масштаба, которой у нее сейчас нет. Об этом заявила бывший министр юстиции Елена Лукаш в эфире телеканала "112 Украина".
Украина нуждается в партии государственного масштаба, которой у нее сейчас нет. Об этом заявила бывший министр юстиции Елена Лукаш в эфире телеканала "112 Украина".
Недавно прошедшие в стране местные выборы показали, что граждане больше не доверяют действующей власти. Украинцы полагаются на региональных лидеров, в результате чего продолжается процесс "феодализации" государства.
"Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина", — заявила Лукаш.
Население страны все еще не может пережить удар по экономике, который спровоцировала пандемия коронавируса. Явка на украинских местных выборах составила 36,88 процента.