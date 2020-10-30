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7:57   30 Октября 2020
Политика

Экс-министр юстиции Лукаш сравнила Украину с лоскутным одеялом

Экс-министр юстиции Лукаш сравнила Украину с лоскутным одеялом

Украина нуждается в партии государственного масштаба, которой у нее сейчас нет. Об этом заявила бывший министр юстиции Елена Лукаш в эфире телеканала "112 Украина".

Недавно прошедшие в стране местные выборы показали, что граждане больше не доверяют действующей власти. Украинцы полагаются на региональных лидеров, в результате чего продолжается процесс "феодализации" государства.

"Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина", — заявила Лукаш.

Население страны все еще не может пережить удар по экономике, который спровоцировала пандемия коронавируса. Явка на украинских местных выборах составила 36,88 процента.

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#украина #выборы #Елена Лукаш

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