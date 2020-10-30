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7:02   30 Октября 2020
Общество

Названо возможное число заражений на пике заболеваемости COVID-19

Названо возможное число заражений на пике заболеваемости COVID-19

Прирост случаев заражения коронавирусом в России может достигнуть 20 тыс. за сутки на пике заболеваемости. После чего начнется стабилизация эпидемиологической ситуации.

Такое предположение высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она в беседе с РИА Новости спрогнозировала рекордное число заболевания за сутки. По ее словам, данный показатель напрямую зависит от сознательности граждан в вопросах соблюдения антикоронавирусных мер.

"Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тысяч новых случаев. Возможно, в последующем начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации", — подчеркнула специалист.

Нормализация обстановки начнется после того, как суточные показатели будут устойчивыми на протяжении восьми дней. Кроме того, индекс распространения коронавируса не должен превышать единицу.

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#коронавирус #мнение эксперта #Роспотребнадзора #пик заболеваемости

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