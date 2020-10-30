Беглов поддержал локальные ограничения по коронавирусу в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал введение в городе локальных ограничений в связи с распространением коронавируса.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал введение в городе локальных ограничений в связи с распространением коронавируса.

Глава города в эфире программы "Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Беловым" на канале 78 заявил, что выступает против идеи локдауна. Однако градоначальник признает необходимость введения временных ограничений из-за вспышки коронавируса.

"Ограничения необходимы, но мы за то, чтобы они носили локальный характер. Люди должны зарабатывать", — сказал Беглов.

Он также призвал петербуржцев соблюдать требования Роспотребнадзора и носить маски. По его мнению, коронавирус не отступит, пока все рекомендации не будут соблюдены.

На сегодняшний день в Петербурге выявлено 59,7 тысячи случаев коронавируса. Более 37 тысяч человек смогли победить коварную болезнь, скончались 3765 пациентов.