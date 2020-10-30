Минздрав получит 25 миллиардов рублей для борющихся с COVID-19 медиков
Правительство РФ собирается выделить в резервный фонд Минздрава около 25 миллиардов рублей. Деньги пойдут на стимуляцию выплат медицинским работникам, которые борются с COVID-19.
Соответствующая мера прописана в двух проектах распоряжений кабмина по перераспределению бюджетных ассигнований в 2020 году. Министерство финансов России уже согласовала эти документы, передает ТАСС.
Согласно проекту первого документа, Правительство РФ выделит 8,69 миллиарда рублей "за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинских работников", которые оказывают помощь гражданам России с диагностированным COVID-19 и лицам, входящим в группу риска заражения коронавирусом.
В соответствии со вторым проектом распоряжения, из резервного фонда будет выделено приблизительно 16,1 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам "за выполнение особо важных работ". Речь идет о непосредственном участии в оказании медицинской помощи гражданам с COVID-19.