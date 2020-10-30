Кравчук представит план по достижению мира в Донбассе через неделю

Минские договоренности не охватывают все вопросы, решение которых необходимо для заключения мира в Донбассе. Об этом заявил глава контактной группы Украины Леонид Кравчук.

Минские договоренности не охватывают все вопросы, решение которых необходимо для заключения мира в Донбассе. Об этом заявил глава контактной группы Украины Леонид Кравчук.

Участники контактной группы, в том числе Россия, обратили внимание, что Украине необходимо разработать пошаговый план, как изменить ситуацию в Луганской и Донецкой народных республиках. Кравчук пообещал предоставить такой документ уже через неделю, к следующему заседанию.

"На следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий, как будем действовать во всех сферах жизни в Донбассе. Возможно, это главное для нас", — добавил глава украинской делегации в контактной группе.

Режим тишины в Донбассе регулярно нарушается, подтвердил Кравчук. Он добавил, что Украину не устраивает такое положение дел.