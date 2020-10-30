Беглов рассказал о работе до ночи в пандемию COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на самоизоляции вынужден заниматься рабочими вопросами до глубокой ночи. Об этом он рассказал в эфире телеканала 78.ru.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на самоизоляции вынужден заниматься рабочими вопросами до глубокой ночи. Об этом он рассказал в эфире телеканала 78.ru.

Беглов ушел на карантин из-за контакта с инфицированным COVID-19 человеком. Свои непосредственные обязанности губернатор исполняет в дистанционном режиме.

"Когда ты приходишь домой после работы, ты все-таки отвлекаешься. А здесь работаешь столько, сколько хватает сил. Поэтому работу в общем-то завершаю далеко за полночь", — рассказал глава Санкт-Петербурга.

Он оценил удобство удаленного формата общения, но признал, что для него это очень непривычно. Беглов принял решение о самоизоляции для обеспечения безопасности коллег и подчиненных.