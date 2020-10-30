Главу КСУ допросят из-за возможной причастности к преступной организации

Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали на допрос в Государственное бюро расследований из-за возможной причастности к деятельности преступной организации.

Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали на допрос в Государственное бюро расследований из-за возможной причастности к деятельности преступной организации.

Сейчас в отношении подозреваемого проводится следственная проверка. Правоохранители изучают роль преступной организации в работе местных судов. Предполагается, что злоумышленники могли повлиять на приговоры судей с целью нелегального отчуждения имущественных активов.

"Глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений", — передает Госбюро расследований Украины.

Конституционный суд страны принял решение об отмене некоторых законодательных норм, направленных на борьбу с коррупцией. В частности было отменено наказание за декларирование недостоверной информации. Власти ЕС в ответ заявили о возможной приостановке действия безвизового режима с Украиной, передает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на посла страны при ЕС.