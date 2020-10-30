Полиция нашла личные вещи совершившего теракт в Ницце

Коран, два телефона и нож были найдены у напавшего на прихожан церкви в Ницце. Об этом заявил руководитель антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

Коран, два телефона и нож были найдены у напавшего на прихожан церкви в Ницце. Об этом заявил руководитель антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

Размер найденного ножа составляет 30 сантиметров. Именно его преступник использовал во время нападения. Еще два ножа были найдены возле сумки террориста, которую он оставил в церкви. Ими он воспользоваться не успел.

Смертельные ранения при нападении получили две женщины и мужчина. Одну из погибших злоумышленник буквально обезглавил, а мужчина получил глубокие раны в районе шеи. Еще одна жертва погибла рядом с церковью.

29 октября утром вооруженный ножом мужчина напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце. Преступник был задержан. По информации местной полиции, он является уроженцем Туниса, прибывшим во Францию два месяца назад.