Трамп призвал голосовать за него для сокрушения "марксистов и погромщиков"

Предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах Америки самые важные в истории страны. Об этом заявил действующий глава государства и кандидат на переизбрание Дональд Трамп.

Предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах Америки самые важные в истории страны. Об этом заявил действующий глава государства и кандидат на переизбрание Дональд Трамп.

Победа конкурента Трампа демократа Джозефа Байдена лишит граждан США права хранить и носить оружие, отметил президент на митинге во Флориде. Хозяин Белого дома призвал слушателей голосовать за него и бороться за американских рабочих.

"Мы сокрушим марксистов, социалистов, погромщиков, поджигателей флага, радикальных левых экстремистов. Мы сокрушим анархистов", — заявил Трамп.

Всеобщие выборы США состоятся 3 ноября. Граждане путем голосования выберут президента, вице-президента, всех членов Палаты представителей, треть Сената и губернаторов 13 штатов.