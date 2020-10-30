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2:49   30 Октября 2020
Политика

Трамп отказался называть себя политическим деятелем

Трамп отказался называть себя политическим деятелем

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп иногда пренебрегает правилами американской политической элиты. В этом он признался в своем Twitter.

Он отказался приписывать себя к кругу политиков. Именно этим Трамп объяснил тот факт, что его "заявления не похожи на речи типичных политиков Вашингтона".

"Я не всегда играю по правилам вашингтонского истеблишмента потому, что я был избран, чтобы бороться за вас [избирателей] сильнее, чем кто-либо до меня", — заявил президент США.

Трамп ведет активную предвыборную кампанию, он намерен за два дня провести более десяти митингов в разных штатах. Выборы президента пройдут в США 3 ноября. За пост главы государства борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

Политолог Владимир Брутер оценил шансы на победу двух кандидатов на президентское кресло США. Брутер полагает, что Байден слабый соперник и Трамп сможет удержать свою власть на второй срок, передает "Царьград".

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