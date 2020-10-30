Глава Бразилии связал появление COVID-19 с утечкой биологического оружия

Страны активно готовятся к войне и создают в лабораториях оружие. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, передает газета Correio Braziliense.

Страны активно готовятся к войне и создают в лабораториях оружие. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, передает газета Correio Braziliense.

Один из сторонников Болсонару во время встречи поинтересовался у президента, считает ли тот коронавирус продуманной акцией, которая должна обвалить мировую экономику. Глава государства не смог с этим согласиться, но подтвердил, что страны готовятся к войне.

"Война может быть ядерной или бактериологической. [Ученые] возятся с вирусами в лабораториях, возможно, произошла утечка из одной из них", — заявил Болсонару.

Он неоднократно выступал с критикой пандемии коронавируса, масштабы которой, по его мнению, искусственно раздула пресса. Президент Бразилии также активно выступает против введения жестких ограничительных мер, которые нанесут ущерб экономике.