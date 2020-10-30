Глава ЕК раскрыла порядок получения вакцины от COVID-19 странами ЕС

Вакцина от коронавирусной инфекции будет предоставлена всем странам ЕС одновременно в соответствии с численностью населения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вакцина от коронавирусной инфекции будет предоставлена всем странам ЕС одновременно в соответствии с численностью населения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Такое заявление Урсула фон дер Ляйен сделала по итогам саммита ЕС, который состоялся в онлайн-режиме. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что для нее является приоритетом гарантия справедливого распределения препарата между государствами — членами Евросоюза.

Кроме того ЕК выделит 220 млн евро на организацию перевозок пациентов, которые заболели коронавирусной инфекцией, через границы внутри ЕС для дальнейшего лечения. Данная мера поможет больным, в чьих городах переполнены больницы.