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0:57   30 Октября 2020
Общество

Руководитель ФЗНЦ опубликовал возможную афишу к боевику "Шугалей-3"

Руководитель ФЗНЦ опубликовал возможную афишу к боевику "Шугалей-3"

Возможный постер к боевику о российском социологе "Шугалей-3" появился в Сети. Его показал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

Малькевич разместил изображение возможной афиши к третьей части фильма об исследователе Максиме Шугалее и его переводчике Самере Суэйфане. На нем запечатлен российский социолог, который стоит лицом к Смольному собору в Петербурге. На постере написано слово "возвращение". Это говорит о том, что сюжет новой части фильма может рассказать о прибытии ученого на родину.

Шугалей и Суэйфан больше года незаконно удерживаются боевиками Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Американское издание Bloomberg ранее сообщило о возможном возвращении россиян домой в ближайшее время.

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#кино #малькевич #Шугалей

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