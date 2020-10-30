Познер признался, что его кровь спасла не менее десяти человек от смерти

Журналист и телеведущий Владимир Познер спас множество жизней, благодаря своей донорской и благотворительной деятельности. Об этом он рассказал в беседе с "Радио-1".

Журналист и телеведущий Владимир Познер спас множество жизней, благодаря своей донорской и благотворительной деятельности. Об этом он рассказал в беседе с "Радио-1".

Познер рассказал, что гордится тем, что спас несколько жизней. Он не смог назвать точное количество, но уверен, что их не менее десяти. Большая часть случаев связана с донорством крови. Журналист вспомнил случай, когда он сдавал кровь из вены в вену женщины, которая попала под автомобиль.

Телеведущий активно участвует в благотворительности. Недавно ему удалось собрать денежные средства для трех тяжелобольных детей, которым требовались препараты стоимостью 2 млн долларов. Он собрал необходимую сумму через сайт. Познер признался, что "до слез" восхищен теми, кто пожертвовал собственные деньги.

Недавно журналист рассказал, что лично столкнулся с коронавирусной инфекцией — заболела его супруга. Познер в очередной раз раскритиковал граждан, отрицающих существование вируса, передает "Царьград".