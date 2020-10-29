Врач Мясников: человечество не сможет полностью избавиться от коронавируса

Коронавирусная инфекция продолжит сопровождать человечество на протяжении всей жизни, людям не удастся избавиться от нее полностью, считает доктор и телеведущий Александр Мясников.

Коронавирусная инфекция продолжит сопровождать человечество на протяжении всей жизни, людям не удастся избавиться от нее полностью, считает доктор и телеведущий Александр Мясников.

Своим мнением он поделился в беседе с Тиной Канделаки на радио "Комсомольская правда". По его словам, COVID-19 будет видоизменяться, однако навсегда искоренить его не получится. Человечеству придется учиться жить с этим заболеванием.

"Мы много чего не знаем про этот вирус, откуда он пришел, в частности. Но мы точно знаем, что он никуда уже не уйдет", — отметил доктор.

Он поспешил успокоить слушателей, заявив, что коронавирус — это не самая страшная инфекция. В свое время люди смогли пережить четыре вспышки различных разновидностей коронавируса. Сейчас активизировалась пятая, и она, аналогично предшествующим, пополнит список известных инфекций и перейдет в статус обыденных, передает "Царьград".