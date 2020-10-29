Московский оперштаб сообщил о смерти 69 пациентов с коронавирусом

Всего за сутки в Москве умерли 69 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего за сутки в Москве умерли 69 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Согласно статистике оперштаба, всего в столице России с момента начала пандемии коронавируса умерли 6713 человек, у которых была выявлена инфекция. Помимо COVID-19, у пациентов были и другие заболевания. За предыдущие сутки в Москве было зафиксировано 66 смертей пациентов с коронавирусом.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что запись на вакцинацию может открыться через несколько недель после поступления партии препарата в столицу РФ, которое ожидается в ноябре-декабре этого года, передает телеканал "Царьград".