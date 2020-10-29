Россиянам рассказали о месте в Крыму, где они смогут спрятаться от COVID-19

Наилучшим местом, чтобы спрятаться от коронавируса в Крыму является Караларский природный парк. Об этом Nation News рассказал автотурист Тимофей Крылов.

Наилучшим местом, чтобы спрятаться от коронавируса в Крыму является Караларский природный парк. Об этом Nation News рассказал автотурист Тимофей Крылов.

Автопутешественник уточнил, что вероятность столкнуться с коронавирусом в этом месте очень мала. Парк располагается на побережье Азовского моря, в северной части полуострова и имеет статус особо охраняемой природной территории. В народе он больше известен как "Генеральские пляжи".

"Это дикие места. Вдоль азовского побережья раскинулись 28 красивейших природных бухт с песчаными пляжами и нетронутой природой", — подчеркнул Крылов.

Он отметил, что попасть в любую из бухт можно на обычной машине, без специального привода. Однако автотурист предупредил, что не стоит спускаться на берег на тяжелом транспорте, поскольку есть вероятность того, что он может застрять.

"За трактором придется идти очень далеко, если вообще сможете его найти в ближайших селениях, так как сельское хозяйство не слишком сильно развито в этой части Крыма", — предупредил он.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова недавно порекомендовала жителям страны отказаться от путешествий по туристическим местам Европы. По ее словам, в период распространения коронавируса это не является безопасным, передает "Царьград".