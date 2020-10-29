Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:25   29 Октября 2020
Общество

Собянин: резервные госпитали в Москве будут работать до окончания пандемии

Собянин: резервные госпитали в Москве будут работать до окончания пандемии

Резервные госпитали в столице России будут работать до тех пор, пока власти Москвы не убедятся, что пандемия коронавируса закончилась. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

В Москве не будут вводиться дополнительные противоэпидемические жесткие меры, как в Европе, если жители города будут соблюдать прежде введенные правила, отметил мэр столицы Российской Федерации. Он добавил, что столичные резервные госпитали будут работать до окончания пандемии.

"Очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяются сегодня в Европе — во Франции, в Германии, в других странах, мы вводить не будем", — сообщил Собянин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#собянин #меры #госпитали #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров