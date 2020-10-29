Собянин: резервные госпитали в Москве будут работать до окончания пандемии

Резервные госпитали в столице России будут работать до тех пор, пока власти Москвы не убедятся, что пандемия коронавируса закончилась. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Резервные госпитали в столице России будут работать до тех пор, пока власти Москвы не убедятся, что пандемия коронавируса закончилась. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

В Москве не будут вводиться дополнительные противоэпидемические жесткие меры, как в Европе, если жители города будут соблюдать прежде введенные правила, отметил мэр столицы Российской Федерации. Он добавил, что столичные резервные госпитали будут работать до окончания пандемии.