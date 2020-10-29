21:25 29 Октября 2020Общество
Собянин: резервные госпитали в Москве будут работать до окончания пандемии
Резервные госпитали в столице России будут работать до тех пор, пока власти Москвы не убедятся, что пандемия коронавируса закончилась. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
Резервные госпитали в столице России будут работать до тех пор, пока власти Москвы не убедятся, что пандемия коронавируса закончилась. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
В Москве не будут вводиться дополнительные противоэпидемические жесткие меры, как в Европе, если жители города будут соблюдать прежде введенные правила, отметил мэр столицы Российской Федерации. Он добавил, что столичные резервные госпитали будут работать до окончания пандемии.
"Очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяются сегодня в Европе — во Франции, в Германии, в других странах, мы вводить не будем", — сообщил Собянин.