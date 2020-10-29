Военный прорыв России охладил интерес США к Украине

Прорыв России в создании нового вида вооружения заставил США поменять стратегию, заявил украинский политолог Александр Лазарев.

Прорыв России в создании нового вида вооружения заставил Соединенные Штаты поменять стратегию. Теперь в ней больше нет места для Украины, заявил в эфире YouTube-канала «Эхо Киева» украинский политолог Александр Лазарев.

«К России можно относиться как угодно, но то, что они в 2018 году сделали прорыв именно в военной сфере, и американцы вследствие этого потеряли контроль периферии, это и спровоцировало все пертурбации на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, в Каспийском регионе и по Украине тоже», — сказал он.

Когда Россия заявила о наличии гиперзвукового оружия, которое имеет довольно серьезную дальность, США ответили, что такого нет. А позже Белый дом подтвердил, что такое вооружение имеется, и они тоже начинают заниматься им, напомнил Александр Лазарев.

«Они [русские — прим.ред.] уничтожили монополию на контроль периферии, потому что они получили ровно такую же дубину, которая была у американцев. И теперь некий паритет вырос, и стратегия США по отношению к России изменилась», – отметил политолог.

По словам эксперта, Украина в сложившейся ситуации оказалась на обочине истории, так и не став новой Польшей.Страны Запада больше не помогут Киеву, убежден Лазарев.

«Мы надеялись на то, что, как Польша – витрина Западного мира на постсоветском пространстве получила колоссальные деньги, мы надеялись, что вот сейчас нас выставят против России и получим большие деньги. Нет, не получили и не получим. Стратегия изменилась, переиграли. Трамп сам заявил, что Украина это та страна, которая сейчас является камнем преткновения в восстановлениях отношений между США и РФ. Что-то еще надо сказать, чтобы понять, что Запад вам не поможет?», — заключил эксперт.

Ранее капитан первого ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах заявил, что Будапештский меморандум не дает Украине никаких гарантий, поскольку не является договором. В связи с этим Киев не вправе обвинять западные страны в невыполнении каких-либо условий и не может рассчитывать на особую помощь. Такое мнение Табах выразил в эфире YouTube-канала Idealist.media.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Согласно ему, Украина отказалась от ядерного наследия СССР в обмен на гарантии безопасности от России, США и Великобритании. Табах призвал различать понятия договора и меморандума.