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20:48   29 Октября 2020
Происшествия

Жертвой неадекватного водителя в Германии стал несовершеннолетний

Жертвой неадекватного водителя в Германии стал несовершеннолетний

Водитель совершил наезд на группу пешеходов в Германии. Местное полицейское управление сообщило о ранении трех человек и гибели еще одного.

Автомобиль въехал в группу прохожих в немецком городе Кемпен. По предварительным данным издания Bild, три человека получили ранения, один несовершеннолетний погиб. На место аварии прибыл спасательный вертолет, который забрал пострадавших в госпиталь.

Подробности произошедшего пока уточняются. Пресс-секретарь окружного полицейского указала на то, что у правоохранителей нет доказательств преднамеренного наезда на пешеходов.

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#дтп #германия #наезд на пешеходов

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