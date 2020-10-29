20:48 29 Октября 2020Происшествия
Жертвой неадекватного водителя в Германии стал несовершеннолетний
Водитель совершил наезд на группу пешеходов в Германии. Местное полицейское управление сообщило о ранении трех человек и гибели еще одного.
Водитель совершил наезд на группу пешеходов в Германии. Местное полицейское управление сообщило о ранении трех человек и гибели еще одного.
Автомобиль въехал в группу прохожих в немецком городе Кемпен. По предварительным данным издания Bild, три человека получили ранения, один несовершеннолетний погиб. На место аварии прибыл спасательный вертолет, который забрал пострадавших в госпиталь.
Подробности произошедшего пока уточняются. Пресс-секретарь окружного полицейского указала на то, что у правоохранителей нет доказательств преднамеренного наезда на пешеходов.