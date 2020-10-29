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20:47   29 Октября 2020
Политика

Литва запретит трансляцию очередного российского телеканала

Литва запретит трансляцию очередного российского телеканала

Трансляция российского телеканала "РТР-Планета" может быть остановлена по решению властей Литвы.

Как отмечается в материале РИА Новости, канал зарегистрирован в Швеции. Однако Вильнюс уже инициировал процедуру его блокировки.

"В Литве могут приостановить ретрансляцию российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции. Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) в среду инициировала процедуру приостановки", — говорится в сообщении.

Решение комиссии основано на неоднократных нарушениях телеканалом указаний Евросоюза, которые якобы имели место. Литовский специалисты увидели в эфире "РТР-Планеты" "подстрекательство к войне, розни и национальной ненависти".

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#россия #литва #телеканал

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