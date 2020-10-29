Применение реакторных установок «РИТМ-200» дает России ряд преимуществ

Атомные реакторы «РИТМ-200» можно эффективно использовать не только на ледоколах типа ЛК-60, но на контейнеровозах и нефтяных танкерах.

Атомные реакторные установки (РУ) «РИТМ-200» можно эффективно использовать не только на ледоколах типа ЛК-60, но на контейнеровозах и нефтяных танкерах. Об этом сообщил заместитель директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко в ходе организованной «ПортНьюс» конференции «СПГ-флот, СПГ-бункеровка и другие альтернативы».

Отмечается, что на базе реакторной установки для оптимизированного плавучего энергоблока разработана РУ «РИТМ200М» для оптимизированного плавучего энергоблока (ОПЭБа). На атомоход мощностью 120 МВт планируют установить «Ритм-400», которая станет развитием «РИТМ-200».

Как рассказал Максим Кулинко, отработанное ядерное топливо можно использовать, извлекая ценные радиоизотопы, которые применяются в промышленности и медицине. Использование ядерной энергии на судах дает такие преимущества, как автономность, мощность, компактность, экологичность. Одна загрузка ядерного топлива в «РИТМ-200» эквивалентна 540 тысячам тонн арктического дизельного топлива.

«При разработке «РИТМ-200» был учтен опыт Фукусимы, что по нашему мнению не позволит допустить каких-либо ядерных катаклизмов», — отметил представитель госкорпорации.

На данный момент во многие иностранные порты запрещен заход судов с атомными энергетическими установками.

Напомним, 12 октября атомный ледоход «Арктика», который называют самым мощным в мире, официально вошел в состав российского атомного флота. Строительство судна оценивается в 37 миллиардов рублей. Сейчас «Арктика» прибыл в порт Мурманска и проходит испытания. Свои походы по Северному морскому пути он начнет в декабре 2020 года. Судно способно пробивать лед толщиной до трех метров.