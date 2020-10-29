Глава Московской области привился от коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал прививку от коронавируса. Он прошел вакцинацию несколько недель назад.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал прививку от коронавируса. Он прошел вакцинацию несколько недель назад.

В ближайшее время глава региона намерен сделать второй укол, рассказал он в интервью телеканалу "360". Антитела в организме Андрея Воробьева пока не появились. Массовая вакцинация жителей Московской области запланирована на конец года. Уже стартовала подготовка.

Первыми вакцину от коронавируса получат медики и учителя. В первую очередь вакцинация затронет и полицейских. Далее медики сделают прививки работникам сферы транспорта и других отраслей, которые подразумевают тесный контакт с окружающими, отмечают специалисты.