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20:31   29 Октября 2020
Общество

Вакцинация от коронавируса в Подмосковье будет проходить бесплатно по ОМС

Вакцинация от коронавируса в Подмосковье будет проходить бесплатно по ОМС

Жители Московской области смогут сделать прививку от коронавируса по полису ОМС бесплатно. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Подмосковье в декабре 2020 года, передает телеканал "360". До ее начала уже осталось не так много времени, поэтому в регионе идет подготовка медицинского персонала, кроме того, активно разворачиваются прививочные пункты.

"Естественно, прививка будет сделана по ОМС. Все готово, наши предприятия справились с задачей промышленного производства. Таким образом, мы сможем защитить старшее поколение и, по сути, избавить от коронавируса, который изменил нашу жизнь", — заявил Воробьев.

Глава Подмосковья напомнил, что вакцинация проводится в два этапа, поэтому жителям важно своевременно рассказать о том, как, где и по какой системе будет делаться прививка. Воробьев подчеркнул, что хранить вакцину необходимо при соблюдении определенного температурного режима, поэтому сейчас в регионе создаются все условия для ее правильного хранения.

"Вакцина хранится при -28 градусах. Поэтому мы специально закупаем морозильники", — сказал губернатор.

В каретах скорой помощи также будут стоять небольшие морозильные камеры для вакцины.

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#подмосковье #вакцинация #коронавирус

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