Вакцинация от коронавируса в Подмосковье будет проходить бесплатно по ОМС

Жители Московской области смогут сделать прививку от коронавируса по полису ОМС бесплатно. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Жители Московской области смогут сделать прививку от коронавируса по полису ОМС бесплатно. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Подмосковье в декабре 2020 года, передает телеканал "360". До ее начала уже осталось не так много времени, поэтому в регионе идет подготовка медицинского персонала, кроме того, активно разворачиваются прививочные пункты.

"Естественно, прививка будет сделана по ОМС. Все готово, наши предприятия справились с задачей промышленного производства. Таким образом, мы сможем защитить старшее поколение и, по сути, избавить от коронавируса, который изменил нашу жизнь", — заявил Воробьев.

Глава Подмосковья напомнил, что вакцинация проводится в два этапа, поэтому жителям важно своевременно рассказать о том, как, где и по какой системе будет делаться прививка. Воробьев подчеркнул, что хранить вакцину необходимо при соблюдении определенного температурного режима, поэтому сейчас в регионе создаются все условия для ее правильного хранения.

"Вакцина хранится при -28 градусах. Поэтому мы специально закупаем морозильники", — сказал губернатор.

В каретах скорой помощи также будут стоять небольшие морозильные камеры для вакцины.