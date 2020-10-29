Вакцинация от коронавируса в Подмосковье будет проходить бесплатно по ОМС
Жители Московской области смогут сделать прививку от коронавируса по полису ОМС бесплатно. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Подмосковье в декабре 2020 года, передает телеканал "360". До ее начала уже осталось не так много времени, поэтому в регионе идет подготовка медицинского персонала, кроме того, активно разворачиваются прививочные пункты.
"Естественно, прививка будет сделана по ОМС. Все готово, наши предприятия справились с задачей промышленного производства. Таким образом, мы сможем защитить старшее поколение и, по сути, избавить от коронавируса, который изменил нашу жизнь", — заявил Воробьев.
Глава Подмосковья напомнил, что вакцинация проводится в два этапа, поэтому жителям важно своевременно рассказать о том, как, где и по какой системе будет делаться прививка. Воробьев подчеркнул, что хранить вакцину необходимо при соблюдении определенного температурного режима, поэтому сейчас в регионе создаются все условия для ее правильного хранения.
"Вакцина хранится при -28 градусах. Поэтому мы специально закупаем морозильники", — сказал губернатор.
В каретах скорой помощи также будут стоять небольшие морозильные камеры для вакцины.