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19:55   29 Октября 2020
Экономика

Россиянам объяснили причины подорожания сахара

Россиянам объяснили причины подорожания сахара

Факторы, влияющие на рост стоимости сахара в России, обозначил глава экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов.

Сахар подорожал на российских прилавках с начала 2020 года в полтора раза, и пока не собирается останавливаться, заявляет Плугов. Сменившийся профицит прошлого года обсуждениями нехватки продукта в этом году объясняется отсутствием посевных площадей и плохая урожайность сахарной свеклы вследствие неблагоприятной погоды. Аналитики дефицита все же не ожидают, но цены отметят рост.

"Каждую неделю оптовые цены повышаются на 1–2 рубля", — приводят слова эксперта News.ru.

Вслед за оптовыми ценами увеличиваются и розничные. В конце лета сахар стоил 37,7 рублей за килограмм, сегодня его цена 44,6 рублей. Причем некоторые продажи до сих пор происходят по старым ценам, чему скоро придет конец, подытожил эксперт.

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#россия #сахар #подорожание

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