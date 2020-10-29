Россиянам объяснили причины подорожания сахара

Факторы, влияющие на рост стоимости сахара в России, обозначил глава экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов.

Факторы, влияющие на рост стоимости сахара в России, обозначил глава экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" Алексей Плугов.

Сахар подорожал на российских прилавках с начала 2020 года в полтора раза, и пока не собирается останавливаться, заявляет Плугов. Сменившийся профицит прошлого года обсуждениями нехватки продукта в этом году объясняется отсутствием посевных площадей и плохая урожайность сахарной свеклы вследствие неблагоприятной погоды. Аналитики дефицита все же не ожидают, но цены отметят рост.

"Каждую неделю оптовые цены повышаются на 1–2 рубля", — приводят слова эксперта News.ru.

Вслед за оптовыми ценами увеличиваются и розничные. В конце лета сахар стоил 37,7 рублей за килограмм, сегодня его цена 44,6 рублей. Причем некоторые продажи до сих пор происходят по старым ценам, чему скоро придет конец, подытожил эксперт.