Представитель Чечни объяснил, почему во Франции происходят теракты

Представитель Чеченской республики Джамбулат Умаров обвинил Эммануэля Макрона в происходящих во Франции событиях.

Сразу несколько терактов произошли во Франции в четверг, 29 октября. В церкви Нотр-Дам в Ницце неизвестный убил троих прихожан, в Авиньоне злоумышленник попытался зарезать полицейских. Кроме того, нападения с ножом замышлялись в Лионе и пригороде Парижа.

В середине октября 18-летний выходец из Чечни Абдулах Анзоров обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати за то, что тот показал ученикам на уроке карикатуры из Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эмманюэль Макрон охарактеризовал трагедию «исламистским терактом».

Первый замруководителя администрации главы и Правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров считает, что упрекать мусульман Франции и других стран за их реакцию на риторику главы французского государства не стоит. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» он заявил, что страны НАТО сами виноваты в обострении ситуации.

«Макрон должен был осудить теракт и обратиться к исламскому сообществу своей страны, чтобы оно стало единомышленником в очищении Франции от радикальных организаций, которые там цветут пышным цветом. Но он объявил войну всему исламскому миру. Мало того, что он проиграет, он еще и может вовлечь туда гражданскую войну», — заявил политический деятель. Таким государствам, как Франция, прежде чем сетовать на то, что мусульмане не принимают их порядок, нужно прекратить политику выдавливания мусульман из регионов, откуда мусульмане хлынули в эти страны», — убежден Умаров.

Еще покойный ливийский лидер Муаммар Каддафи на одной из сессий ООН предупреждал Запад, чем кончится разрушение противостоящих Соединенным Штатам и Европе стран, напомнил Джамбулат Умаров. Мусульмане, которые бежали от ужасов войны в Евросоюз, не виноваты, подчеркивает гость эфира.

«Их [мусульман] еще раньше туда согнала политика [бывшего президента Франции] Николя Саркози. Но они не обязаны принимать тут же все нормы богоборчества Франции, потому что эти люди хотят молиться Всевышнему так, как молились их деды и прадеды. Поэтому они абсолютно ни в чем не виноваты», — заявил представитель Чечни.

По его словам, нельзя сравнивать «запутавшегося в пропаганде человека с человеком, который приехал в конкретную страну по своей воле». Большинство мусульман приехали во Францию не по своему желанию, убежден Умаров.

«Сетовать на наплыв мусульман, на отсутствие у них толерантности не нужно. Нельзя также говорить, что они не подвергаются адаптации в свободном французском обществе. Их поведение — плоды политики Макрона», — заключил чиновник.

Утром 29 октября неизвестный набросился с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Трое погибли. Еще несколько человек получили ранения. Местные СМИ пишут, что мужчина обезглавил одну из жертв. Нападавшего задержали, он получил тяжелые огнестрельные ранения и был доставлен в одну из местных больниц. Полиция пока не раскрыла личность преступника. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, нападавший кричал «Аллаху Акбар», даже когда ему оказывали медицинскую помощь.

Через несколько часов после трагедии в Ницце в другом французского городе — Авионьоне, — произошло еще одно вооруженное нападение. Мужчина с криками «Аллах Акбар» пытался зарезать полицейских, те открыли огонь. От полученных ранений нападавший скончался. Другие подробности ЧП пока не сообщаются.

Позже пришла новость из Лиона. Там полиция задержала у железнодорожного вокзала вооруженного мужчину, который, как сообщают местные СМИ, готовился совершить теракт в трамвае. Вечером того же дня в столичном регионе Франции задержан еще один человек, который планировал напасть на прохожих возле церкви, как в Ницце.

Нападение в Ницце произошло через 13 дней после убийства учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа. Его обезглавил 18-летний Абдуллах Анзоров, родившийся в Москве, но проживавший во Франции с 2008 года. По информации французских СМИ, учитель начал получать угрозы после того, как на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, вышедшие в скандальном сатирическом журнале Charlie Hebdo.