Политолог: Франция не должна допускать оскорбления других конфессий

Президент Франции Эмманюэль Макрон вводит войска по всей страны из-за второго теракта.

Международный юрист, американский адвокат, политолог Григорий Красовский заявил, что в сложившейся ситуации Франции следует пересмотреть собственное законодательство, которое допускает оскорбление других конфессий. Об этом он сказал на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в четверг, 29 октября.

Ранее возле церкви в Ницце неизвестный напал на мирных граждан. В результате трое погибли, одна из жертв была обезглавлена. Расследованием занялась антитеррористическая прокуратура. Сейчас нападавший находится в больнице.

Президент Франции Эмманюэль Макрон приказал вывести войска на улицы по всей стране. По сообщению агентства Reuters, в города направят до семи тысяч солдат.

«Тут вопрос не только международного права, но и права конкретной страны, где произошел конфликт. Законодательство Франции гарантирует свободу слова. Теперь ей стоит задуматься, если они хотят придерживаться такой же позиции [в дальнейшем]», — отметил эксперт.

Также юрист обратил внимание, что сейчас в стране достаточно высок процент последователей ислама. При этом внутри группа беженцев-мусульман достаточно мультикультурна.

«Французы поймут из-за террористических актов, что оскорблять мусульман путем оскорбления пророка не проходит. Вы можете представить, чтобы в Мекке кто-то бы начал оскорблять Иисуса. Невозможно, потому что он занимает в исламе второе место после Мохаммеда, как пророк. Из-за этого мусульмане просто не понимают, кто дает право французским гражданам, атеистам, сатирикам, педагогам оскорблять их ценности», — объяснил адвокат.

Кроме того, Красовский подчеркнул, что терроризму нет оправдания, однако стоит смотреть в будущее и оценивать международную повестку. Подобные события, начавшиеся в одной стране, посредством глобализации и развития интернета могут перекинуться на другие европейские государства.

«Называть всех мусульман фашистами, потому что они требуют уважения к их вере, неправильно. Разве мы бы позволили называть православных фашистами, потому что они ценят своих святых? С точки зрения политологии, законодательная инициатива — это политическая инициатива», — напомнил эксперт об инициативе Макрона построить «просвещенный ислам».

Гость «Патриота» также высказался по поводу «демонизации» России в современном мире. По его словам, западные страны боятся, что государство может стать положительным примером, поскольку в нем мирно сосуществуют представители разных конфессий.

«У нас уважают друг друга. Мусульмане не оскорбляют православных, буддистов, иудеев. Даже при возникновении спорных вопросов мы ведем цивилизованный диалог. Радикализация мусульман — это серьезная угроза, которая будет требовать ответа от всего мира, чтобы мы могли закрепить соглашения. При этом радикальный мусульманин представляет такую же угрозу, как радикал другой конфессии», — полагает юрист.

Чтобы бороться с угрозой возникновения террористических актов, Красовский предложил выразить уважение представителям исламской религии, дабы у них не было оснований «брать в руки оружие и нападать на мирных людей».

Ранее «Политика Сегодня» рассказала о конфликте, возникшем между лидерами Турции и Франции Эрдоганом и Макроном.

Профессор Российского университета дружбы народов Юрий Почта объяснил, что причина разногласий кроется в мигрантах, которые попадают во Францию не без помощи Эрдогана. В свою очередь, европейская политика мультикультурализма оказывается неэффективной.