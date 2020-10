Кровавый четверг. Исламисты-фанатики устроили бойню во Франции

Собрали все, что известно к этому часу о теракте в Ницце.

Что случилось 29 октября?

В первой половине дня неизвестный набросился с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Трое погибли. Одна женщина скончалась на месте, мужчина получил смертельное ранение. После этого нападавший убил еще одну женщину, которая пыталась спастись, выбежав из церкви. Еще несколько человек получили ранения.

Местные СМИ пишут, что мужчина обезглавил одну из жертв.

Нападавшего задержали, он получил тяжелые огнестрельные ранения и был доставлен в одну из местных больниц. Полиция пока не раскрыла личность преступника. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, нападавший кричал «Аллаху Акбар», даже когда ему оказывали медицинскую помощь.

