Кровавый четверг. Исламисты-фанатики устроили бойню во Франции

Собрали все, что известно к этому часу о теракте в Ницце.

Что случилось 29 октября?

В первой половине дня неизвестный набросился с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Трое погибли. Одна женщина скончалась на месте, мужчина получил смертельное ранение. После этого нападавший убил еще одну женщину, которая пыталась спастись, выбежав из церкви. Еще несколько человек получили ранения.

Местные СМИ пишут, что мужчина обезглавил одну из жертв.

Нападавшего задержали, он получил тяжелые огнестрельные ранения и был доставлен в одну из местных больниц. Полиция пока не раскрыла личность преступника. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, нападавший кричал «Аллаху Акбар», даже когда ему оказывали медицинскую помощь.

A knife-wielding attacker beheaded a woman and killed two other people in a suspected terrorist act at a church in the French city of Nice https://t.co/aymeHESWKT pic.twitter.com/cwbE0DThET — Reuters (@Reuters) October 29, 2020

Через несколько часов после трагедии в Ницце в другом французского городе — Авионьоне, — произошло еще одно вооруженное нападение. Мужчина с криками «Аллах Акбар» пытался зарезать полицейских, те открыли огонь. От полученных ранений нападавший скончался. Другие подробности ЧП пока не сообщаются.

Позже пришла новость из Лиона. Там полиция задержала у железнодорожного вокзала вооруженного мужчину, который, как сообщают местные СМИ, готовился совершить теракт в трамвае.

Вечером того же дня в столичном регионе Франции задержан еще один человек, который планировал напасть на прохожих возле церкви, как в Ницце. Об этом сообщила глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

Оценка властей

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал нападение близ церкви Нотр-Дам терактом. По его словам, преступление совершил «радикализированный мусульманин». Эстрози также охарактеризовал произошедшее как проявление исламского фашизма.

«Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны», —заявил мэр Ниццы.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Из соображений безопасности Эстрози приказал на время закрыть все христианские церкви и «другие места культа» в городе.

Спустя несколько часов после трагедии в Ниццу приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства ообъявил, что в стране дополнительно мобилизуют военнослужащих.

«Сегодня мы решили усилить бдительность по всей Франции, чтобы приспособиться к террористической угрозе», — приводит телеканал BFMTV слова Макрона.

Президент заверил, что власти усилят охрану молитвенных мест и школ.

В свою очередь, премьер-министр Франции Жан Кастекс ообъявил, что в стране введен в действие план по противодействию терроризму на уровне «экстренная атака». Он также заявил, что президент созывает экстренный Совет безопасности утром в пятницу, 30 октября.

Реакция России и других стран

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования французскому лидеру Эмманюэлю Макрону и родным погибших при террористических нападениях во Франции. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — отметил он. По его словам, все мировое сообщество должно объединить усилия для борьбы с международным терроризмом. Путин подтвердил, что Россия готова сотрудничать с Францией и другими зарубежными партнерами в контртеррористической деятельности. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f9abc2f9a794770b364ad7a

Президент РФ Владимир Путин направил французскому коллеге телеграмму, в которой заявил о циничности и жестокости терактов. Как сообщается на сайте Кремля, Путин подчеркнул, что борьба с международным террором требует «реального объединения усилий всего мирового сообщества»

«Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — говорится в обращении российского лидера.

Путин подтвердил, что Россия готова сотрудничать с Францией и другими зарубежными партнерами в контртеррористической деятельности.

«Россия разделяет гнев и скорбь народа Франции», — заключил он.

Соболезнования Президенту Франции Эммануэлю Макрону https://t.co/zJjePnN0ch — Президент России (@KremlinRussia) October 29, 2020

Турция также осудила теракт в Ницце, выразив солидарность с народом Франции. В сообщении турецкого МИД говорится, что произошедший инцидент не имеет отношения к религии. Нет ни одной причины, которая могла бы оправдать смерть человека, подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

«Мы выражаем соболезнования родственникам погибших в результате нападения, желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении.

К соболезнованиям присоединилась канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Я сильно потрясена ужасными убийствами в церкви в Ницце», — цитирует ее пресс-служба правительства.

В аналогичных тонах высказались премьер-министры Италии и Испании, глава Евросовета Шарль Мишель, а также МИД Греции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «ужасающей трагедией» нападение в Ницце.

Телеведущий и журналист Владимир Познер, имеющий французское гражданство, призвал высылать из Франции исламистов.

«Как француз могу сказать, что я требую от своего правительства немедленного решения этого вопроса, при этом не воздерживаясь от самых жестких мер», — сказал Познер изданию «Подъем».

Телеведущий подчеркнул, что был бы не против высылки из Франции десятков тысяч человек. Как считает Познер, в происходящем виновата сама страна, поскольку долгие годы проявляла политкорректность.

Убийство учителя из-за карикатур Шарли Эбддо

Нападение в Ницце произошло через 13 дней после убийства учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа. Его обезглавил 18-летний Абдуллах Анзоров, родившийся в Москве, но проживавший во Франции с 2008 года. После преступления Анзоров пытался скрыться. Полицейские догнали его в соседнем городе Эраньи. На требование сдаться он стал угрожать им своим оружием, после чего был застрелен.

A l'occasion de l'#HommageNational rendu aujourd'hui à #SamuelPaty, victime de l'attaque terroriste de Conflans-Saint-Honorine le 16 octobre dernier, les agents de @FranceJordanie observent une minute de silence à sa mémoire. pic.twitter.com/HI5tp17KGe — France en Jordanie (@FranceJordanie) October 21, 2020

По информации французских СМИ, учитель начал получать угрозы после того, как на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, вышедшие в скандальном сатирическом журнале Charlie Hebdo. Власти Франции расценили произошедшее как «теракт исламиста».